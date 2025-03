Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher lässt sich in Wohnung nieder

Siegburg (ots)

Über das Karnevalswochenende (28. Februar bis 03. März) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße in Siegburg.

Die Geschädigte gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, die Wohnung am Freitag gegen 12:00 Uhr verlassen zu haben. Als sie an Rosenmontag gegen 20:00 Uhr zurückkehrte, fiel ihr von außen bereits auf, dass das Licht im Wohnzimmer und in der Küche eingeschaltet war. Beim Betreten der Wohnung war der Einbrecher bereits fort, hinterließ jedoch angebrochene Lebensmittel sowie mehrere fremde Kleidungsstücke. Zudem stellte die Mieterin fest, dass die Dusche und die Toilette benutzt wurden. Augenscheinlich hatte der Unbekannte ein paar Tage in der Wohnung verbracht.

Entwendet wurde ein Laptop in einem Wert von mehreren hundert Euro. Die Beamten stellten keine Aufbruchspuren an der Wohnung fest. Es ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, wie sich der oder die Tatverdächtigen Zutritt zur Wohnung verschafft haben.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Marienstraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

