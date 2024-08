Kevelaer (ots) - Am Montag (19. August 2024) wurde ein auf dem Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer abgestellter schwarzer BMW X3 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 18:10 Uhr bis 22:45 Uhr in einer Parktasche gegenüber der Volksbankfiliale abgestellt. Die am Unfallort gesicherten Spuren auf der Fahrerseite des beschädigten Fahrzeuges ...

