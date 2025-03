Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - 15-Jährige von Pkw angefahren und verletzt - Polizei ermittelt wegen Verdachts der Unfallflucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 24. März 2025, ca. 07:45 bis 08:30 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Oberbilk, bei dem eine 15-Jährige schwer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte die Schülerin die Kirchstraße an der Einmündung zur Oberbilker Allee in Gehrichtung Schmiedestraße überqueren. Hier wurde sie von einem ein-, bzw. abbiegenden Pkw erfasst und verletzt. Anschließend soll sich ebendieser Pkw in unbekannte Richtung entfernt haben. Derzeit ist der genaue Hergang nicht eindeutig geklärt. Zudem ist auch die Unfallzeit nicht klar. Der Sachverhalt dürfte sich allerdings im Zeitfenster 07:45 bis etwa 08:30 Uhr ereignet haben. Das Mädchen befindet sich noch in stationärer Behandlung und konnte bislang nicht befragt werden. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

