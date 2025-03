Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer beim Spurwechsel übersehen

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde gestern Abend ein Motorradfahrer verletzt. Kurz nach 19:00 Uhr fuhren ein 24-jähriger BMW-Fahrer und ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Weimarischen Straße stadteinwärts. Auf Höhe einer Autovermietung wollte der Autofahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 27-Jährige Geschädigte wurde hierbei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell