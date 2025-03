Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradeigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Fahrrades. Dieses wurde am 18.03.2025 im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Sömmerda sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das blaue Damenrad der Marke "Pegasus" vom Typ "Avanti Lite" aus einer Diebstahlshandlung stammt. Möglicherweise kommt als Tatort Kölleda in Betracht. Die Rahmennummer ist auf dem Fahrrad zu erkennen, was zur Identifizierung des Geschädigten beitragen kann. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0070745 entgegen. (DS)

