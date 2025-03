LPI-EF: Zeugen nach Körperverletzung in Sömmerda gesucht

Sömmerda (ots) - Im Rahmen eines Polizeieinsatzes beschädigte ein 41-Jähriger gestern Nachmittag in Sömmerda einen Streifenwagen. Der polizeibekannte Mann hatte zuvor in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen. Als die hinzugerufenen Beamten den Sachverhalt aufnahmen, machte sich der 41-Jährige an dem Polizeiauto zu schaffen und verursachte einen langen Kratzer an der Fahrertür. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Neben Anzeigen wegen Diebstahls und ...

