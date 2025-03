Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streifenwagen beschädigt

Sömmerda (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes beschädigte ein 41-Jähriger gestern Nachmittag in Sömmerda einen Streifenwagen. Der polizeibekannte Mann hatte zuvor in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen. Als die hinzugerufenen Beamten den Sachverhalt aufnahmen, machte sich der 41-Jährige an dem Polizeiauto zu schaffen und verursachte einen langen Kratzer an der Fahrertür. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Neben Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch muss sich der Mann nun auch noch wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (DS)

