LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Erfurt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem schweren Verkehrsunfall in Erfurt machen können. Dieser ereignete sich am Mittwochabend im Süden der Landeshauptstadt. Kurz vor 18:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Moped-Fahrer die Weimarische Straße stadteinwärts. An der Einmündung zum Sorbenweg musste der Mann wegen einer roten Ampel abbremsen und anhalten. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine ...

