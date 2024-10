Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neuer Leiter des Einsatzbereichs in der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Bastian Schwarzat in sein neues Amt ein +++

Oldenburg/Cuxhaven (ots)

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat einen neuen Leiter des Einsatzbereichs: Polizeirat Bastian Schwarzat wurde am heutigen Montag (21. Oktober 2024) durch den Polizeipräsidenten Andreas Sagehorn im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Dienstgebäude der Polizeiinspektion in sein neues Amt eingeführt.

Im Beisein von Inspektionsleiter Michael Hasselmann bedankte sich der Polizeipräsident bei Peter Oprowski, der die Leitung des Einsatzbereiches für etwa ein Jahr übernommen hatte und nun auf seinen Dienstposten als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes zurückkehrt.

Der neue Amtsinhaber Bastian Schwarzat hat im September dieses Jahres das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen und übernimmt nunmehr die Verantwortung für rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen er gemeinsam für die Sicherheit von über 200.000 Einwohnerinnern und Einwohnern sorgen wird. Zudem ist er für die Planung, Vorbereitung und Leitung von größeren Einsätzen zuständig.

"Bastian Schwarzat bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch das nötige Feingefühl mit, um die bedeutende Aufgabe als Leiter des Einsatzbereichs umzusetzen und die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

Bastian Schwarzat, gebürtiger Bremer, begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2009 an der Polizeiakademie in Oldenburg. Nach Beendigung des Bachelorstudiums wurde er mit unterschiedlichen Aufgaben, vorwiegend innerhalb der Polizeiinspektion Verden/Osterholz betraut. Bis zu seinem Masterstudium übernahm Bastian Schwarzat sowohl im Ermittlungsdienst als auch im Einsatz- und Streifendienst Personalverantwortung und sammelte Erfahrungen als Leitender Beamter vom Dienst in der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg.

