POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Güterverkehr auf der A1 bei Dötlingen +++ Ein Drittel der 35 kontrollierten Beförderungseinheiten beanstandet +++

Oldenburg/Dötlingen

Am Donnerstag, den 5. September 2024, kontrollierten 23 Polizeibeamtinnen und -beamte der regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg in der Zeit von 08:30 bis 15:00 Uhr Lastkraftfahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs auf der Autobahn 1 bei Dötlingen. Dabei wurden 35 Beförderungseinheiten überprüft, wobei vor allem mangelhafte Ladungssicherungen auffielen.

Im Folgenden ein Auszug der festgestellten Verstöße:

Gegen 10:15 Uhr wurde ein Lkw-Fahrer angehalten, der mit einem Sattelzug von Cloppenburg nach Bremen unterwegs war. Der Fahrer besaß eine Fahrerbescheinigung und einen Aufenthaltstitel eines anderen EU-Landes. Er war jedoch bei einem deutschen Spediteur angestellt und für innerdeutsche Fahrten eingesetzt, obwohl er nicht über die erforderliche Arbeitserlaubnis verfügte. Gegen den Fahrer und das verantwortliche Unternehmen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mangelhafte Ladungssicherung und technische Mängel:

Bei einem Drittel der überprüften Fahrzeuge wurden erhebliche Mängel in der Ladungssicherung festgestellt, die eine Weiterfahrt untersagten. In mehreren Fällen mussten die Fahrer ihre Ladung vor Ort abladen und neu sichern. An drei Sattelanhängern wurden Schäden an den Reifen festgestellt, die einen sofortigen Wechsel vor Ort erforderlich machten.

Die Kontrollen sollen zur Sicherheit auf den Straßen beitragen und werden auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt.

