Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland offiziell unter neuer Leitung +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Polizeidirektor Jörg Beensen in sein neues Amt ein +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg/Wilhelmshaven (ots)

Polizeidirektor Jörg Beensen wurde am heutigen Donnerstag, 26.09.2024, vom Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eingeführt. Im Rahmen der Feierlichkeit in den Räumlichkeiten am Sitz der Polizeiinspektion waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Justiz und Polizei.

Jörg Beensen begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1985 an der Landespolizeischule Niedersachsen. Nach Beendigung der Ausbildung war er unter anderem als Hundertschaftsbeamter, Dienstabteilungsleiter und als Leiter des Polizeikommissariats Westerstede tätig. Zuletzt hatte er die Leitungsfunktion der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) inne, bevor er die Amtsgeschäfte als Inspektionsleiter in Wilhelmshaven bereits im Juli übernahm.

"Jörg Beensen ist eine echte Führungspersönlichkeit, die nicht nur ein Höchstmaß an Erfahrung und Fachwissen mitbringt, sondern darüber hinaus auch über besondere menschliche Qualitäten verfügt, für die ich ihn sehr schätze. Ich bin mir sicher: Die Inspektion Wilhelmshaven/Friesland liegt bei Jörg Beensen in den besten Händen, wobei ihm gerade die für diesen Standort wichtigen maritimen Kenntnisse aus seiner Zeit als WSPI-Leiter zu Gute kommen werden. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Carsten Feist, sowie Frieslands Landrat Sven Ambrosy als kommunaler Vertreter drückten vor Ort ihre Glückwünsche aus.

"Ich freue mich sehr auf meine neue berufliche Herausforderung und den direkten persönlichen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den externen und benachbarten Behörden", erklärte Jörg Beensen, der nun gemeinsam mit seinen rund 400 Mitarbeitenden für die Belange der ca. 180.000 Bürgerinnen und Bürger in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland zuständig ist.

"Gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Kooperationspartnern werden wir für die Sicherheit der Menschen sorgen, die im Landkreis Friesland und in der Stadt Wilhelmshaven leben. Aber nicht nur das: Ich setze mich außerdem für Rahmenbedingungen ein, die den bestmöglichsten Schutz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten", bekräftigte Beensen.

Seinen Vorgänger, Polizeidirektor Heiko von Deetzen, zieht es dienstlich zurück in das Dezernat 14 der Polizeidirektion Oldenburg, wo er jüngst die Leitungsfunktion übernommen hat (siehe Pressemitteilung vom 15.07.2024):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/5823231

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell