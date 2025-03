Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frau belästigt, Feuerwehreinsätze, Einbrüche, Unfälle, Widerstand

Aalen (ots)

Ellwangen: Frau belästigt

Am Sonntag gegen 17:25 Uhr wurde eine 26-jährige Frau beim Spaziergang am Westufer des Fischbachsees von einem unbekannten Mann angesprochen und verbal sexuell belästigt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 groß, lockiges blond/graues, mittellanges Haar. Er trug eine Sweatshirt-Jacke, eine dunkelgraue Jogginghose sowie Turnschuhe. Hinweise auf die bislang unbekannte Person nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Lenker eines schwarzen VWs überholte am Sonntag gegen 13:00 Uhr auf der L1060, Höhe Industriegebiet Neunheim ein Fahrzeug gefährlich. Ein entgegenkommender 28-jähriger Audi-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Infolgedessen stieß der Audi-Lenker mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Der Verursacher fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 9300.

Schwäbisch Gmünd: Rauch aus Wohnung

Feuerwehr Rettungsdienst sowie die Polizei rückten am Sonntagabend in Richtung einer Wohnung in die Weißensteiner Straße aus. Dort wurde gegen 19.10 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass die 54 Jahre alte Bewohnerin einen Wohnzimmertisch selbst in Brand gesetzt hat. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 44 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdient mit einer Notarzt- sowie zwei Rettungswagenbesatzungen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Einbrüche

Unbekannte drangen zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr in ein Haus in der Birkachstraße ein. Im Untergeschoss wurden Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt.

Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich Einbrecher durch den Kellereingang Zugang zu einem Gebäude in der Donzdorfer Straße. Aus einem Tiefkühlschrank wurden drei Schweinefilets entwendet. Außerdem versuchten die Diebe die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und erbittet unter der Telefonnummer 07171 358-0 um Hinweise zu den Einbrechern.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am Montag, 10.03.2025, zwischen 08:10 Uhr und 16:50 Uhr einen Seat, der auf einem Parkplatz in der Schwerzerallee abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Exhibitionist

Eine 80-jährige Frau setzte sich am Freitag gegen 18:00 Uhr auf eine Parkbank im Bereich der Heidenheimer Straße/Oberbettringer Straße neben einen unbekannten. Mann. Nach einem kurzen Gespräch entblößte der Unbekannte sein Glied und manipulierte an diesem. Nach Angaben der Frau handelte es sich bei dem Mann um einen etwa 40-Jährigen, der eine rote Arbeitshose mit einem schwarzen Schmutzfleck auf dem rechten Oberschenkel trug. Zudem war er mit einer dunklen Jacke gekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs. Zeugen sowie eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Heubach: Brennender Container

In der Hauptstraße wurde am Sonntag gegen 14:45 Uhr ein brennender Container gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr stellte an einer nahegelegenen Bushaltestelle außerdem einen qualmenden Mülleimer fest. Die Feuerwehr Heubach, die mit zwei Fahrzeugen und 8 Wehrleuten vor Ort war, löschte den brennenden Container. Der Mülleimerbrand erlosch selbst. Außerdem brannte in der Wilhelmstraße ein weiterer Mülleimer, den Anwohner selbständig löschten. In Tatortnähe konnten zwei Jugendliche von der Polizei kontrolliert werden, die mutmaßlich die Feuer gelegt haben. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda, der in der Rombacher Straße auf Höhe der Hochschule abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Aalen: Widerstand

Am Samstag leistete ein 37 Jahre alter Mann heftigen Widerstand gegen Polizisten. Der Mann fiel einer Streifenbesatzung auf, während er am ZOB eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Mann austrug. Die Ordnungshüter gingen dazwischen und trennten die Streithähne. Der 37-Jährige war sehr aggressiv sowie alkoholisiert, sodass er zur Störungsbeseitigung und Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen wehrte er sich heftig, sodass bis zu sechs Polizisten notwendig waren, seinen Widerstand zu brechen. Er musste den Rest der Nacht in der Zelle auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

