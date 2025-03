POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz und illegale Müllablagerung

Polizeipräsidium Aalen

Michelfeld: Fahrer von E-Scooter bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer einen Kreisverkehr und wollte von diesem in die Daimlerstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher die Fahrbahn ohne eingeschaltetes Licht überquerte. Es kam zur Kollision, wobei der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Er kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1300 Euro.

Vellberg: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen dem 07.03.2025 und dem 10.03.2025 eine Hausfassade in der Haller Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsteilnehmer war vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Vellberg: Einbruch in Sportanlage

Ein Dieb verschaffte sich Zutritt zu einer Sportanlage in Talheim. Dort entwendete er diverse Gegenstände im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Brennender Altkleidercontainer

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr brach ein Feuer in einem Altkleidercontainer in der Naumannstraße aus. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zur Brandursache unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Illegale Müllentsorgung

Eine bislang unbekannte Person entsorgte am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr mehrere Ölkanister auf einem Feldweg am Ilshofer Höhweg und zündete diese an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise zum Verursacher der Müllablagerung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim - Roßfeld: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr wurde in der Haller Straße auf einem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes ein Pkw des Hersteller Audis vermutlich beim Vorbeifahren durch einen unbekannten Pkw beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Crailsheim nach Hinweisen unter der Rufnummer 07951 4800 bittet.

Gerabronn: Versuchter Einbruch in Alte Spinnerei

Bislang vier Unbekannte versuchten am Samstag gegen 15:30 Uhr in die Alte Spinnerei in der Jahnstraße einzubrechen, dabei wurden von einem Zeugen beobachtet. Bei den Unbekannten soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, welche nach missglücktem Versuch in bislang unbekannte Richtung flüchteten. Das Polizeirevier Crailsheim bittet daraufhin um Hinweise zu den Jugendlichen unter der Rufnummer 07951 4800.

Crailsheim: Unfallflucht

Am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Pamiersring in Fahrtrichtung Schöneburgstraße, als dieses einen aufgestellten Verkehrsteiler beschädigte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Dabei entstand ein Sachschaden in bislang unbekannte Höhe. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

