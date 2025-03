Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Crailsheim

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit Sachschaden

Gegen 11:15 Uhr befuhr am Samstag ein 54-Jähriger mit seinem Opel die Stauseestraße in Richtung B290. Er bog nach links auf die B290 in Richtung Ellwangen ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Audi A4. Es kam zum Unfall. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

