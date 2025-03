Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Brandalarm

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Skoda in der Großheppacher Straße. Nach diesem Unfall auf dem Supermarktparkplatz entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Welzheim: Rauch durch Notstromaggregat

Am Donnerstagnachmittag kam es im Innenstadtbereich von Welzheim zu einem mehrstündigen Stromausfall. Während dieser Zeit wurde gegen 15:40 Uhr ein möglicher Gebäudebrand im Postweg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte schnell festgestellt werden, dass für die beobachtete Rauchentwicklung ein schlecht anspringendes Notstromaggregat verantwortlich war. Ein Brand lag nicht vor. Gegen 18:00 Uhr war der Strom wieder da.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell