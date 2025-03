Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Senior ohrfeigt Jugendliche

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Willy-Brandt-Straße missachtete ein 20-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 45-jährigen Seat-Fahrers. Dieser befuhr den Kreisverkehr von der Charlottenstraße aus Wasseralfingen kommend nach Aalen. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 9500 Euro entstand.

Aalen/Hofen: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Mittwoch,18 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr in der Ahelfingerstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort vermutlich beim Ein-/oder Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt einen Teil des Dachvorbaus eines dortigen Wohngebäudes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Aalen: Hochwertiges Pedelec entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 16:45 Uhr entwendete ein DIeb in der Wellandstraße ein Pedelec der Marke Cube Nuride im Wert von rund 3900 Euro sowie diverses Zubehör aus einer dortigen Garage. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: E-Scooter entwendet

Eine 41-Jährige stellte am Donnerstag gegen 16:50 Uhr ihren schwarzen E-Scooter der Marke Segway Ninebot Max G30D mit blauen Felgenaufklebern neben einer Tiefgarageneinfahrt des Rathauses in der Friedrichstraße ab. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des E-Scooters fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Senior ohrfeigt Jugendliche

Nach Schulschluss wurde eine 15-Jährige in der Galgenbergstraße auf dem Weg nach Hause von einem fremden Mann angeschrien und körperlich angegangen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eigenen Angaben zufolge wollte die Jugendliche gegen 15:50 Uhr mit ihrem Fahrrad von dem Fahrradabstellplatz im Bereich der Lehrerparkplätze nach Hause fahren, als sich ihr der Unbekannte in den Weg stellte. Anschließend beleidigte er die 15-Jährige und nach kurzem Hin und Her packte er sie an beiden Schultern und ohrfeigte sie. Als eine Zeugin einschritt, entfernte sich der Mann in Richtung Stadt. Die Jugendliche konnte den Mann wie folgt beschreiben: Etwa 60-70 Jahre alt und circa 1,80 m groß. Er hatte eine schmale Figur, deutsches Aussehen sowie schwarz/graue Haare und einen schwarz/grauen Vollbart. Bekleidet soll er mit einer schwarz-glänzenden Steppjacke, einer dunkelblauen Jeans und Arbeitsschuhen gewesen sein. Er hatte zudem einen schwarzen Chihuahua-Spitz-Mix mitgeführt und soll hin und wieder im Bereich des Galgenbergs unterwegs sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

