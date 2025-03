Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Diebstahl, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr einen in der Hauffstraße geparkten Hyundai. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Fahrrad geklaut

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag gegen 16:00 Uhr ein in der Karlstraße bei der Arnold Galerie abgestelltes Fahrrad. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Cube. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07182 92810 an den Polizeiposten Welzheim zu wenden.

Aspach - Allmersbach am Weinberg: Auto zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, einen in der Großaspacher Straße geparkten Fiat. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den Vandalen erbittet der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030.

Waiblingen: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagabend kam gegen 21:45 Uhr ein 27-jähriger Volvo-Fahrer in der Talstraße auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mazda. Der 27-Jährige wurde kürzlich an der Hand operiert und kam aufgrund plötzlich auftretender Schmerzen in den Gegenverkehr. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro.

