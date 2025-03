Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, unter Drogenbeeinflussung Auto gefahren, Sachbeschädigung und Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall

Ein 35-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 06:20 Uhr übersah er kurz vor dem Kappelbergtunnel beim Wechseln der Fahrspur einen LKW und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Schorndorf: Unter Drogenbeeinflussung Auto gefahren

Am Donnerstagvormittag führten Beamte des Polizeireviers Schorndorf auf der Welzheimer Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnte gegen 11:15 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer kontrolliert werden, welcher unter der Beeinflussung von THC und Kokain stand. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen und einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Scheiben eingeschlagen

Unbekannte Vandalen schlugen in der Zeit von Dienstag, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 06:40 Uhr mehrere Scheiben eines Gebäudes in der Ludwigsburger Straße ein. Zudem wurden die Hauswand und die Eingangstüre mit Graffiti-Schriftzügen besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu wenden.

Korb: Einbruch in Getränkemarkt

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Südstraße. Dazu schlugen sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro, Tabakerzeugnisse und mehrere Flaschen Alkoholika. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell