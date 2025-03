Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellenberg: schwerer Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ellenberg: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Toyota-Fahrer die L2220 von Ellenberg in Richtung Bautzenhof. Hierbei kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 59-jährige MAN Kleinbus-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Toyotas eingeklemmt und musste durch die Kräfte der Frreiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der Toyota-Lenker wurde lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der schwer verletzte 59-jährige MAN-Fahrer wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn war bis ca. 20:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell