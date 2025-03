Polizei Hamburg

POL-HH: 250304-1. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf zu tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.03.2025, 07:53 Uhr

Unfallort: Hamburg-Volksdorf, Horstlooge / Streekweg

Heute Morgen ist in Volksdorf ein 7-jähriger Radfahrer von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 25-jähriger Fahrer (bulgarische Staatsangehörigkeit) eines Entsorgungsfahrzeuges den Streekweg in Richtung Wietreie und wollte in Höhe der Straße Horstlooge nach rechts abbiegen. Der 7-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad parallel auf dem Gehweg und kam aus ungeklärter Ursache in Höhe der Horstlooge zu Fall. Hierbei stürzte er auf die Fahrbahn, wurde vom abbiegenden Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Ein umgehend alarmiertes Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme. Hierbei setzten die Einsatzkräfte auch einen 3D-Scanner sowie eine Drohne ein und zogen unterstützend einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen sowie Augenzeuginnen und -zeugen.

Die weiteren Ermittlungen, welche auch die technischen Einrichtungen des Lkw umfassen, werden bei der VD 32 geführt und dauern an.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell