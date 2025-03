POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Telefongeschäft, Unfallflucht, Pkw beschädigt und Diebstähle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Einbruch in Telefongeschäft

Ein Dieb verschaffte sich am Freitagmorgen gegen 01 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Telefongeschäft in der Neuen Straße und entwendete aus diesem mehrere Smartphones und andere Elektroartikel. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 07:50 Uhr und 13:15 Uhr einen in der Spitalmühlenstraße auf dem Parkplatz Auwiese geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 22 Uhr wurde in der Wolfgangstraße ein Pkw des Herstellers Alfa Romeo vor einem Haus geparkt, als der Besitzer am Donnerstag gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an diesem Fahrzeug fest. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07951 4800.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Am Donnerstag gegen 10 Uhr stellte ein 42-Jähriger fest, dass sein zuvor abgestelltes Fahrrad nicht mehr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße aufzufinden ist. Dieses war gesichert an einem Geländer neben einem Gebäude angeschlossen. Bei dem Fahrrad hat die Rahmenfarbe Weiß mit blauen Akzenten, es besitzt kein Schutzblech oder Ständer, ist mit Scheibenbremsen ausgestattet und das Licht ist defekt und hängt herunter.

Satteldorf: Versuchter Diebstahl aus Lkw

In der Marco-Polo-Straße bemerkte ein Lkw-Fahrer am Freitag gegen 0 Uhr, dass Unbekannte versuchten, den Kühlaufleger seiner Zugmaschine zu öffnen. Dabei soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die durch den Fahrer gestört wurden und daraufhin flüchteten. Entwendet wurde dementsprechend nichts. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

