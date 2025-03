Polizei Essen

POL-E: Essen: 34-Jähriger durch Angriff mit Glasflasche lebensgefährlich verletzt - Zwei Tatverdächtige nach Festnahme in U-Haft

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen:

Am Sonntagnachmittag (2. März) wurde ein 34-Jähriger bei einer Auseinandersetzung auf der Altenessener Straße mit einer Glasflasche angegriffen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagmorgen (6. März) wurden zwei Tatverdächtige (34/w, 35/m) festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Am Sonntag gegen 17:40 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Altenessener Straße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs. Am Einsatzort trafen die Beamten einen schwer verletzten 34-Jährigen an. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Mittlerweile befindet sich der Essener außer Lebensgefahr.

Die Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um eine 34-jährige Frau und einen 35-jährigen Mann (beide polnisch, aus Essen). Heute Morgen wurden die beiden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell