POL-E: Essen: 13-Jährige wird während des Karnevalszuges am Po angefasst - BAO Herkules leitet Ermittlungen gegen Tatverdächtigen ein

Essen (ots) - 45472 MH-Menden-Holthausen: Am Samstagabend (1. März) kam es in einem unbewohnten Haus an der Fischenbeck zu einem Kellerbrand. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit einem Transporter und wurden kurz darauf in Oberhausen festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Gegen 21:45 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall und ...

