POL-E: Mülheim an der Ruhr: Brand in leerstehendem Haus - Zwei Tatverdächtige festgenommen

45472 MH-Menden-Holthausen:

Am Samstagabend (1. März) kam es in einem unbewohnten Haus an der Fischenbeck zu einem Kellerbrand. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit einem Transporter und wurden kurz darauf in Oberhausen festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Gegen 21:45 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall und Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Haus an der Fischenbeck. Zudem wurden zwei Personen beobachtet, die mit einem Transporter flüchteten.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Opel Combo gegen 22:30 Uhr in Oberhausen an der Friesenstraße / Thüringer Straße angehalten werden. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt sich um einen 40-Jährigen (tunesisch) und einen 41-Jährigen (deutsch-tunesisch, beide aus Oberhausen). Beide wiesen Brandverletzungen auf. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt, der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung./SoKo

