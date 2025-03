POL-E: Essen: Unbekannter schlägt 38-Jährigen nieder - Mordkommission eingerichtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei haben heute (3. März) einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Rosenmontagszüge in Rüttenscheid und Mülheim an der Ruhr möglich gemacht. Im Rahmen des Karnevalseinsatzes wurden in Mülheim an der Ruhr und in ...

mehr