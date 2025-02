Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Gartenlauben - Zeugen gesucht

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 18.02.2025, 16.00 Uhr, bis 21.02.2025, 09.00 Uhr, gewaltsam in vier Gartenlauben in der Straße Am Hopfenrain ein. Der oder die unbekannten Täter entwendeten nach derzeitigem Stand eine Musikbox sowie alkoholische Getränke in einem Gesamtwert von ca. 360 Euro. Der Sachschaden an den vier Gartenhäusern wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0047126/2025 entgegengenommen. (mwi)

