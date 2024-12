Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW kommt von der Fahrbahn ab und rutscht in den Graben

Bild-Infos

Download

Wistedt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Zeven, Elsdorf und Wistedt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Da zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet war, wurde in entsprechender Stärke ausgerückt.

Noch auf Anfahrt, kam allerdings die Rückmeldung vom Rettungsdienst, dass sich die verunfallte Person selbst befreien konnte. Deshalb wurde die Einsatzfahrt der Kameraden aus Zeven und Elsdorf abgebrochen.

Die Einsatzkräfte aus Wistedt kümmerten sich um die Verkehrssicherung und um das in den Graben und auf die Seite gerutschte Fahrzeug. Aus ungeklärter Ursache ist der Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen, hat zuerst ein Verkehrsschild überfahren und ist dann seitlich in einem Graben zum Stehen gekommen. Zugetragen hat sich der Unfall auf der L131 zwischen Wistedt und Hofkoh. Da weiter keine Unterstützung der Feuerwehr gefordert war, konnte die Einsatzstelle nach ca. 40 Minuten an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell