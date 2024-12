Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feierliche Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses und Tragkraftspritzenfahrzeugs der Ortsfeuerwehr Ostendorf

Ostendorf (ots)

29. November 2024 - Die Ortsfeuerwehr Ostendorf konnte heute gleich zwei große Neuerungen feiern: die feierliche Übergabe ihres neuen Feuerwehrgerätehauses und des hochmodernen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF). Ein Tag voller Freude und Stolz für die rund 38 aktiven Kameradinnen und Kameraden, die in den vergangenen Monaten intensiv in die Planung und Umsetzung der Projekte eingebunden waren. Zur Offiziellen Übergabe konnten Zahlreiche Gäste aus Reihen der Ortsfeuerwehren, des Stadtkommandos, Vertreter der Beteiligten Bauunternehmen sowie der Politik begrüßt werden. Darunter waren unter anderem Bürgermeister Michael Hannebacher, der erste Stadtrat Thorsten Küver, die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Yvonne Krahl, Kreisbrandmeister Peter Dettmer, Abschnittsleiter Jörg Suske und Stadtbrandmeister Nils Schwarz mit seinen Stellvertretern Martin Borchers und Holger Burfeindt.

Feuerwehrgerätehaus Ostendorf - Ein Meilenstein für die Ortschaft Das neue Feuerwehrgerätehaus in Ostendorf ist das Resultat jahrelanger Planung und harter Arbeit. Der Neubau, der mit rund 1.000.000 Euro veranschlagt wurde, wurde im Jahr 2022 in die Detailplanung aufgenommen. Unter der Leitung der Bremervörder Stadtverwaltung begannen die Arbeiten mit einer öffentlichen Ausschreibung. Im August 2023 wurde der Bauauftrag an die Firma Lange und Sohn vergeben, die als ausführende Firma in einem TU-Verfahren tätig wurde. Bereits im Dezember 2023 erhielt das Projekt die Teilbaugenehmigung für die Erdarbeiten, bevor im März 2024 die endgültige Baugenehmigung erteilt wurde.

Die Fertigstellung des Feuerwehrhauses, das sich durch moderne Architektur und Funktionalität auszeichnet, wurde im November 2024 abgeschlossen. Bereits im August 2024 konnte das Richtfest gefeiert werden, bei dem die Feuerwehr gemeinsam mit den beteiligten Handwerkern und vielen Gästen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Fertigstellung des Hauses ging.

"Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den regionalen Unternehmen war beispielhaft. Besonders hervorzuheben ist die große Eigenleistung, die von unseren Kameraden und der Dorfgemeinschaft eingebracht wurde. Die Installation der Schmutz- und Abwasserrohre sowie die Außenanlagen sind nur einige der vielen Beispiele für das Engagement, das hier gezeigt wurde", so Carsten Sumpf.

Das Feuerwehrhaus wurde so konzipiert, dass es den strengen Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkassen (FUK) entspricht und alle erforderlichen Mindestanforderungen erfüllt. Auch die Außengestaltung wird mit der Pflanzung von Hecken und Bäumen als Ausgleichsmaßnahme noch weiter verbessert.

Neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) für Ostendorf Gleichzeitig fand die Übergabe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) der Ortsfeuerwehr Ostendorf statt. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung beschafft. Die Auftragsvergabe erfolgte am 14. November 2023, der Aufbau des Fahrzeugs begann im März 2024 bei dem renommierten Hersteller Heinz Meyer Feuerwehrbedarf aus Rehden. Im September 2024 wurde das Fahrzeug fertiggestellt und von der Agentur Augenbass aus Bremervörde mit einer modernen Folierung versehen. Seit dem 11. September 2024 ist das neue TSF bereits im Einsatz und ersetzt das in die Jahre gekommene, alte Fahrzeug, einen Mercedes-Benz 310, das 1988 erstmals zugelassen wurde.

"Das neue TSF bietet uns nicht nur mehr Sicherheit und eine verbesserte Ausstattung, sondern auch eine größere Einsatzfähigkeit", sagte Ortsbrandmeister Sumpf bei der Übergabe. Das Fahrzeug, das mit einem Gesamtwert von 121.200 Euro zu Buche schlägt, umfasst ein Mercedes-Benz Fahrgestell und wurde mit einer hochwertigen Beladung versehen, die speziell auf die Bedürfnisse der Feuerwehr abgestimmt ist.

Das alte Fahrzeug wurde im Oktober 2024 bei einer Zoll-Auktion versteigert und fand für 6.655 Euro einen neuen Besitzer. Das TSF der Marke Mercedes-Benz war bis Ende 2014 in der Ortsfeuerwehr Iselersheim im Einsatz und wurde dann in Ostendorf weiter genutzt, bis es nun durch das neue Fahrzeug ersetzt wurde.

Zukunftsorientiert und bestens ausgestattet Mit der Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses und des Tragkraftspritzenfahrzeugs ist die Ortsfeuerwehr Ostendorf bestens für die kommenden Jahre gerüstet. Beide Projekte verdeutlichen das starke Engagement der Feuerwehr sowie der gesamten Dorfgemeinschaft und die enge Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben. "Wir sind stolz darauf, was wir in den letzten Monaten gemeinsam erreicht haben", betonte Ortsbrandmeister Carsten Sumpf. "Die neuen Räumlichkeiten und das Fahrzeug sind ein wichtiger Schritt, um auch in Zukunft die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können."

Die Ortsfeuerwehr Ostendorf bedankt sich bei allen, die zum Erfolg der Projekte beigetragen haben - von den Handwerkern über die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden bis hin zu den Bürgern der Dorfgemeinschaft. Bei der Übergabe richteten zahlreiche Anwesende Ihre Grußworte und Glückwünsche aus. Darunter waren unter anderem Ortsbrandmeister Carsten Sumpf, Bürgermeister Michael Hannebacher, Peter Dettmer als Kreisbrandmeister und Nils Schwarz als Stadtbrandmeister bis hin zu dem Ortsbürgermeister Thorsten Noetzelmann. Nach dem offiziellen Teil ließ man den Abend mit einem gemeinsamen Essen ausklingen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell