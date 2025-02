LPI-GTH: Betrunkener Transporter-Fahrer

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht vom 21.02.2025 zum 22.02.2025 zerkratzten Unbekannte in der Franz-Mehring-Straße einen Pkw. Der hierdurch entstandene Sachschaden am Fiat einer 34-Jährigen wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer ...

