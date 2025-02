LPI-GTH: Falscher Parkplatz

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Dornheimer Berg zu Arnstadt versucht gewaltsam zu öffnen. Nachdem Aufbruchversuch entfernten sich der oder die Täter auf Fahrrädern vom Tatort in unbekannte Richtung. Der am Automaten entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

mehr