Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerere Verkehrsunfall

Stadtilm (ots)

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befährt eine 18-jährige Autofahrerin die Methfesselstraße in Stadtilm und beabsichtigt in die Arnstädter Straße abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen 16-jährigen Fahrer eines Mopedautos und kollidiert mit diesem. Durch die Kollision überschlägt sich das Mopedauto und kommt auf dem Dach liegend in seine unfallbedingte Endlage. Personen werden hierbei nicht verletzt. (jh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell