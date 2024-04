POL-PDKO: Verkehrsunfallzahlen der Polizeiinspektion Boppard 2023

Lahnstein (ots) - Am Morgen des 23.04.2024 wurde durch die PI Lahnstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Sebastianusstraße durchgeführt. Dabei konnten 15 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens werden weitere Messungen, insb. in der Nähe von Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen angekündigt. ...

