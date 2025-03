Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte reißen Essener Goldkette vom Hals - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: Dienstagmittag (4. März) raubten zwei unbekannte Tatverdächtige an der Klosterstraße die Goldkette eines 56-jährigen Esseners und verletzten ihn leicht. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr verließ der 56-Jährige die Rathausgalerie über den Rathausvorplatz und wurde von zwei unbekannten Männern angesprochen. Sie liefen ihm bis zur Klosterstraße hinterher.

Vor einem Kiosk an der Klosterstraße fasste einer der beiden Tatverdächtigen den Essener an die Schulter und zog ihn an sich ran. Unvermittelt schlug ihm der Tatverdächtige mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn im Gesicht. Der Unbekannte hielt den 56-Jährigen weiterhin am Jackenkragen fest und entriss ihm eine Goldkette mit einem Anhänger und einem Schriftzug aus Sri Lanka, vom Hals. Der Tatverdächtige wird als 1,70-1,80m groß, mit südländischem Erscheinungsbild und braunen, schulterlangen Haaren beschrieben. Er soll bei der Tat eine Hose und eine Sportjacke im Tigermuster getragen haben.

Den zweiten unbekannten Tatverdächtigen kann der Geschädigte als 1,60-1,70m groß, ebenfalls mit südländischem Erscheinungsbild beschreiben. Er soll mit einer schwarzen Jacke, sowie einer schwarzen Jogginghose mit rotem Streifen, einem grünen Basecap und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Dieser stand während der Tat hinter dem Geschädigten und seinem Komplizen. Gemeinsam ergriffen sie mit der Tatbeute die Flucht über die Klosterstraße in Richtung Goldschmidtstraße. Ein Passant verständigte die Polizei.

Zum Tatzeitpunkt sollen einige Fußgänger in der Nähe gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell