Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: DSC Armina Bielefeld - VfL Osnabrück Hinweise der Bundespolizei zur Anreise mit der Bahn

Bielefeld/Osnabrück (ots)

Am Sonntag, 20. Oktober, wird in der SchücoArena in Bielefeld die Drittligabegegnung DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück ausgetragen. Für die anreisenden Anhänger beider Vereine ist mit baustellenbedingten Behinderungen auf den Bahnstrecken von und nach Bielefeld zu rechnen.

Wegen Bauarbeiten zwischen Herford und Bielefeld enden die Züge der RE 60 und RB 61 bereits in Bünde. Ab Bünde ist ein Schienenersatzverkehr mit begrenzter Kapazität nach Bielefeld eingerichtet. Diese Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr gelten ebenso auch für den Rückweg zwischen Bielefeld und Bünde. Die Bundespolizei empfiehlt alternative Verkehrsmittel in Erwägung zu ziehen. Auch auf der Ausweichroute über Halle ist mit einer hohen Auslastung bei begrenzter Kapazität zu rechnen. Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Anreise ein und informieren Sie sich rechtzeitig über die Online-Dienste der Deutschen Bahn zu Ihren Zügen.

