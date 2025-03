Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle in der Nacht, viele Durchfaller bei Testkaufaktion, Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Dieb ermittelt-Zeugen und Geschädigte gesucht

In der Nacht auf Donnerstag konnten gegen 3 Uhr Zeugen einen verdächtigen Mann im Umkreis der Hermelinstraße beobachten. Dieser öffnete unverschlossene Fahrzeuge sowie Garagen und begab sich auch in unverschlossene Keller. Mittlerweile konnte ein 59 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser war dunkel gekleidet führte einen Rucksack mit sich und trug eine Mütze. Mit großer Wahrscheinlichkeit beging er auf diese Weise einige Diebstähle in der Nacht. Betroffen dürften die Bereiche Neßlau, Unterrombach und auch das Hüttfeld sein. Womöglich haben manche Geschädigte einen Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Personen, denen in der Nacht auf Donnerstag der Mann in den genannten Bereichen aufgefallen ist oder denen dort auf genannte Weise etwas entwendet wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Alkohol- und Tabaktestkäufe - über die Hälfte fiel durch

Zum Schutz der Minderjährigen und zur Sensibilisierung des Einzelhandels hat das Polizeirevier Aalen gemeinsam mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd und der Stadt Aalen Testkäufe zur Einhaltung des Jugendschutzes durchgeführt.

Am Donnerstagnachmittag versuchten jugendliche Testkäufer bei verschiedenen Supermärkten, Tankstellen und Tabakgeschäften in der Innenstadt von Aalen an Alkohol oder Tabak zu gelangen. Bei 23 durchgeführten Testkäufen mussten insgesamt 13 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt werden. Achtmal wurde hochprozentiger Alkohol und fünfmal Tabak oder nikotinhaltige Geräte an Minderjährige abgegeben. Zehn Verkäufer handelten vorbildlich und verweigerten einen entsprechenden Verkauf.

Auf die Verkäufer kommt nun ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz zu.

Informationen zum Jugendschutz finden Sie beispielsweise auf dem Internetportal des Bundesfamilienministeriums unter: https://www.jugendschutz-aktiv.de/de/index

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagmorgen und Donnerstagnachmittag einen Skoda, der in der Max-Reeb-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell