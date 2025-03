Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Zeugensuchen

Crailsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr kam es am Kreisverkehr Goldbacher Straße / Pamiersring zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus dem Pamiersring in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 33-jährigen BMW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Satteldorf: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Am Freitag gegen 19:25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Peugeot-Rollerfahrer die Bronnholzheimer Straße um von dieser nach rechts in die Ellrichshäuser Straße abzubiegen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Crailsheim: Zeugen gesucht nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag gegen 00:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl in der Haller Straße zu einem Vorfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei handelte es sich um eine Mercedes E-Klasse und eine C-Klasse. Bereits kurz zuvor war eines der beiden Fahrzeuge in der Haller Straße dem anderen sehr nahe aufgefahren. Auf dem Parkplatz fuhr dann der eine Mercedes mehrfach frontal auf das andere Fahrzeug zu. Dieses konnte jeweils nur sehr knapp ausweichen. Das Polizeirevier Crailsheim führt hier die Ermittlungen und ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird eine Gruppe von Personen gesucht, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mit 6 - 7 Fahrzeugen im Bereich der Parkplatzeinfahrt Lidl bzw der Anlieferung des Getränkemarktes Göbel aufhielten. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 zu melden.

Vellberg: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Im Zeitraum von Freitag, 07.03. bis Montag, 10.03.2025 wurde ein Wohngebäude in der Haller Straße vermutlich bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Spuren und Schäden an der Hausfassade lassen den Rückschluss zu, dass vermutlich ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, rückwärts Rangierte und hierbei die Hausfassade touchierte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und bittet Zeugen um telefonisch Meldung unter 0791 4000.

