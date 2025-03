Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze, Personensuche, Verkehrsunfall, Zeugensuche

Aalen (ots)

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Am Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr wurde an der Kreuzung Röntgenstraße / Christofstraße ein brennender Stuhl auf der Straße festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand - es entstand ca. 50 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Vergessenes Essen auf Herd

Am Freitag gegen 21:15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Karlstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Essen auf dem Herd vergessen worden war. Die Feuerwehr löschte dieses und lüftete die Wohnung. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Sucheinsatz mit Polizeihubschrauber

Am Samstag zwischen 03:40 und 05:30 Uhr war die Polizei in Schorndorf auf der Suche nach einer möglicherweise hilflosen Frau. Hierzu war von 04:55 bis 05:17 Uhr auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es konnte festgestellt werden, dass keine Notlage vorlag.

Korb: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 21:15 Uhr stürzte in der Winnender Straße ein 44-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Er führte zwar einen Helm mit, trug diesen aber wohl nicht auf dem Kopf.

Schorndorf-Miedelsbach: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag, 14.03.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 15.03.2025, 07:18 Uhr wurde die Blitzersäule in der Haubersbronner Straße, am Ortseingang Miedelsbach, von Schorndorf kommend, mit roter Sprühfarbe besprüht und damit beschädigt. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 07181 2040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell