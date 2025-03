Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle in Waiblingen und Spiegelberg, Einbrecher in Fellbach festgenommen

Aalen (ots)

Waiblingen: Auf stehendes Auto aufgefahren

Auf der Alten Bundesstraße in Waiblingen verlor am Samstag gegen 12:15 Uhr ein 87-Jähriger auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Skoda. Dabei streifte er einen Toyota, der verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf einen Hyundai auf. In dem Hyundai wurde die 62-jährige Beifahrerin durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 EUR.

Spiegelberg: Im Gegenverkehr gestreift

Am Samstag fuhr gegen 15:45 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Seat die K1821 von Jux kommend bergab. In einer Kurve kam ihr ein weißer oder grauer Pritschenwagen mit ausländischem Kennzeichen entgegen. Auf Grund der schmalen Fahrbahn hielt die 18-Jährige rechts am Fahrbahnrand an. Das entgegenkommende Fahrzeug streifte ihren Pkw dennoch, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 9090 erbeten.

Fellbach: Einbrecher festgenommen

Gegen 00:30 Uhr wurden am Sonntag zwei Einbrecher festgenommen, die in ein Hotel in der Kanalstraße eingestiegen waren. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den Schein von Taschenlampen in dem Betrieb wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die Polizei Fellbach fuhr mit mehreren Streifen an und konnte mit der Unterstützung von Polizeihundeführern die zwei Einbrecher noch im Gebäude festnehmen. Einer der Einbrecher, der auf Grund anderer Delikte bereits gesucht wurde, verbleibt bis auf Weiteres in Haft. Der andere wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorläufig wieder entlassen.

