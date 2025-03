Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bedrohung und Unfall in Elwlangen, Unfälle in Heubach und Lauchheim, Einbrüche in Oberkochenn

Aalen (ots)

Ellwangen: Pkw überschlagen

Am Samstag gegen 06:15 Uhr kam ein 29-Jähriger mit seinem VW Polo auf Höhe der Abzweigung Haselbach aus bislang ungeklärter Ursache von der K3216 ab. Der Pkw überschlug sich. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Pkw befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Heubach: Anhänger rollt in Gegenverkehr

Gegen 08:10 Uhr befuhr am Samstag ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Beurener Straße bergab. Vermutlich auf Grund einer technischen Ursache verlor der Sprinter seinen Anhänger, der selbstständig weiter rollte. Der Anhänger rollte gegen einen Audi einer 51-Jährigen, die aus einer Hofeinfahrt auf die Beurener Straße einfahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Ellwangen: Mann bedroht Kinder

Am Samstagabend zwischen 19:15 und 19:45 Uhr hielten sich mehrere Kinder im Alter von ca. 14 Jahren am Naturfreibad am Kressbachsee auf. Ein ca. 40 Jähriger Mann näherte sich der Gruppe, beschuldigte sie, dass sie Zigaretten weg geworfen hätten und bedrohte die Kinder mit einer Axt. Die Kinder liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann wird durch die Kinder folgendermaßen beschrieben:

Ca. 40 Jahre, polnisch/russischer Akzent, 1,80-1,90m, schwarze dünne Jacke, T-Shirt mit Camouflage-Muster, dunkle Hose (blau oder schwarz), 3-Tage-Bart, Kopf graue sehr kurze Haare.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961 9300 zu melden.

Lauchheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 04:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Scirocco die Lippacher Straße in Richtung Ortsmitte Lauchheim. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und auf Grund seiner alkoholischen Beeinflussung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Bordstein. Dabei verursachte er eine größere Ölspur. Auch im Bereich des Stadttors ist eine Ölspur vorhanden. Inwiefern diese dem Unfallgeschehen zugeordnet werden kann bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 5240 zu melden.

Oberkochen: Mehrere Einbruchversuche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oberkochen zu mehreren versuchten Einbrüchen. In der Heidenheimer Straße waren die bislang unbekannten Täter bereits in eine Firma eingedrungen und hatten Metallteile zum Abtransport bereitgestellt. Vermutlich wurden sie durch den Sicherheitsdienst gestört, so dass sie ohne Diebesgut flüchteten. Bei einer Firma Am Märzenbuckel wurde eine Scheibe eingeworfen. Täter waren aber zum derzeitigen Kenntnisstand nicht in der Firma. In der Wilhelm-Grupp-Straße und der Bahnhofstraße drangen bislang unbekannte Täter jeweils in die Tiefgaragen der Mehrfamilienhäuser ein. In beiden Fällen liegen bislang keine Erkenntnisse zu eventuellem Diebesgut vor. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Aalen: 07361 5240

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell