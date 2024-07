LPI-NDH: Diebstahl in Tankstelle

Bad Langensalza (ots) - In einem Betrieb Am Fliegerhorst kam es am Sonntagnachmittag z einem Unfall im Produktionsablauf. Bei Arbeiten an einer Produktionsmaschine setzte sich diese im Bewegung und verletzte einem Mitarbeiter am Unterarm. Zur medizinischen Behandlung wurde ein Rettungswagen in den Betrieb entsandt. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza kamen zum Einsatz, da sich der Verdacht der fahrlässigen ...

