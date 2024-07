Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich in dem Kreuzungsbereich der Martin-Andersen-Nexö-Straße und Rosa-Luxemburg-Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die Autofahrerin, welche aus der Rosa-Luxemburg-Straße in die Martin-Andersen-Nexö-Straße einbiegen wollte, beachtete ersten Ermittlungen zu Folge die Vorfahrt eines 24-jährigen Motorradfahrers nicht. Nachfolgend kam es zur Kollisionen beider Fahrzeuge, wodurch sich der Kraftradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Die Autofahrerin und ihr zweijähriges im Auto befindliches Kind erlitten in Folge der Kollision leichte Verletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 24-Jährige noch am Abend mit einem Hubschrauber in ein Klinikum transportiert. Die Verletzungen gelten jedoch nicht als lebensbedrohlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell