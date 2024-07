Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustellenampel aus Gebüsch befreit

Nordhausen (ots)

Vermutlich war die Intension von Unbekannten den Autofahrern in Nordhausen einen Streich zu spielen oder den aus ihrer Sicht mangelnden Verkehrsfluss zu beschleunigen. Jedoch endete dieses Handeln mit chaotischen und zum Teil gefährlichen Verkehrsverhältnissen in der Straße der Opfer des Faschismus. Die Unbekannten entfernten hier eine Baustellenampel aus dem Verkehrsraum und warfen diese in ein Gebüsch. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten die Lichtzeichenanlage am Sonntagvormittag wieder auf. Danach regelte sie den Verkehr ohne Einschränkungen.

