Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichendiebstahl am Streifenwagen: Haft für Täter

Landkreis Sömmerda (ots)

Was einen Mann gestern Morgen im Landkreis Sömmerda dazu veranlasst hatte, die Kennzeichen eines Polizeiautos zu stehlen, bleibt wohl sein Geheimnis. Jedenfalls ging die Tat nicht gut für ihn aus, denn jetzt sitzt er im Gefängnis. Der polizeibekannte 40-Jährige machte sich gegen 08:25 Uhr in Kölleda an einem geparkten Streifenwagen zu schaffen, stahl beide Kennzeichentafeln und flüchtete zunächst auf einem Fahrrad. Weit kam er allerdings nicht, da der Nutzer des Streifenwagens, der zuständige Kontaktbereichsbeamte, den Diebstahl bemerkte und die Verfolgung aufnahm. Nach wenigen Metern stürzte der Flüchtige und konnte durch den Beamten vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellte der Polizist fest, dass der 40-Jährige nicht nur mit über zwei Promille stark betrunken war und Drogen genommen hatte, auch lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme umgesetzt, so dass der Dieb mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck den Weg ins Gefängnis antreten musste. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell