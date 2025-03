Polizei Paderborn

POL-PB: Update: 75-jähriger Alexander H. ist wieder da

Paderborn (ots)

(mh) Kurz nachdem die Polizei Paderborn um Hinweise zum 75-jährigen Alexander H. gebeten hatte, der seit Mittwochnachmittag, 05. März, aus einem Krankenhaus in der Paderborner Innenstadt abgängig war (s. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5985385), kann der Fahndungsaufruf zurückgenommen werden. Entdeckt wurde der Mann, der auf Medikamente angewiesen ist, am Parkhaus an der Straße Am Rolandsweg in Paderborn. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.

