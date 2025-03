Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen und darin gehaust

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde der Alptraum eines jeden Reisemobil- bzw. Caravanbesitzers wahr: im Tatzeitraum von Oktober 2024 bis zum gestrigen Donnerstag brach ein zunächst Unbekannter in zwei Wohnwagen ein. Darüber hinaus nächtigte der Täter vermutlich in den beiden Wohnanhängern und verunreinigte sie. Bei der Anzeigenaufnahme am Tatort stellten die Beamten zufällig einen polizeibekannten 36-jährigen Mann fest. Bei seiner Durchsuchung führte er Gegenstände aus einem der Wohnwagen bei sich, was den Verdacht erhärtet, dass er für die Einbrüche verantwortlich ist. Gegen den 36-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. (DS)

