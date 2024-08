Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e.V. - Zahlreiche Feuerwehrleute erhalten Ehrungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Klein Meckelsen (ots)

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Klein Meckelsen fand am Donnerstagabend (15.08.2024) im Festzelt neben dem Feuerwehrhaus die diesjährige Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e.V. statt. Der erste Vorsitzende Henning Herzig konnte neben den Delegierten aus den Ortfeuerwehren auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Hier waren unter anderem der allgemeine Vertreter des Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Sittensen Stefan Miesner, der Bürgermeister der Gemeinde Klein Meckelsen Hermann Meyer und erster Polizeihauptkommissar Gerd Groeneveld von der Polizei Bremervörde zu Gast.

Zahlreiche verdiente Feuerwehrleute konnten an diesem Abend von Henning Herzig geehrt werden. Mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes wurden Nils Schwarz (Iselersheim), Harald Cordes (Westertimke), Dirk Otjen (Weertzen) und Jan-Tobias Wendelken (Zeven) ausgezeichnet.

Mit der Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen konnten Marko Hastedt (Fehrenbruch), Marco Teetz (Karlshöfen) ausgezeichnet werden. Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde erhielten Oliver Austel (Gnarrenburg), Cord Behrens (Elsdorf), Torben Tiemann (Klein Meckelsen), Volker Burfeind (Klein Meckelsen), Malte Borchers (Seedorf), Hans-Hermann Eckhoff (Hönau-Lindorf) und Frank Schomaker (Gnarrenburg).

Auch Wahlen mussten an diesem Abend durchgeführt werden. Als Beisitzer im Vorstand für die Samtgemeinde Selsingen wurde Stefan Meier einstimmig gewählt, als Beisitzer für die Samtgemeinde Sittensen konnte Jörg Dreyer einstimmig gewählt werden. Anschließend beschloss die Versammlung, Ingo Evers (Bremervörde) und Ingo Kück (Karlshöfen) einstimmig zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende auf das neue Niedersächsische Brandschutzgesetz, was voraussichtlich im Herbst noch in Kraft treten soll, ein. Weiter teilte er mit, dass der Verband jede Gelegenheit nutze, um Stellungnahmen zu geplanten Verordnungen und Erlassen beim Landesfeuerwehrverband einzureichen. Weiter gab er Änderung im Verbandsvorstand bekannt. Der stellvertretende Kreispressesprecher Alexander Schröder aus Sittensen ist nun für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verband tätig. Kreisausbildungsleiterin Sonja Heins aus Tiste ist nun für die Ausbildung im Vorstand. Der Verband habe aktuell 5216 Mitglieder die sich aus 4219 aktive Feuerwehrleute, 189 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr, 564 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 173 Feuerwehr-Musiker. Die Alters- und Ehrenmitglieder sind nicht in der Statistik aufgeführt. Die Mitgliederzahlen sind aufgrund der sehr guten Jugendarbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren gestiegen. Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Austel teilte mit das die Kreisjungenfeuerwehr im kommenden Jahr zur Kreiskinder- und Jugendfeuerwehr wird. "Die Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehren ist nicht nur eine Frage der Nachwuchsförderung, sondern auch ein Beitrag zu einer solidarischen und sicheren Gesellschaft", so Austel. Der Leiter des Fachbereichs Notfallseelsorge Andreas Hellmich rief die Feuerwehrleute auf, aufeinander acht zu geben. Gerade bei belastenden Einsätzen kann es bei den Einsatzkräften zu psychischen Folgen kommen. Die Feuerwehrunfallkasse nimmt das Thema psychische Belastungen im Einsatz sehr ernst. Kreisfrauensprecherin Sabine Schröder teilte mit, dass gemeinsam mit dem Deutschen Feuerwehrverband eine Telefonnummer für Frauen entwickelt wurde, an die sich Frauen wenden können, wenn sie benachteiligt werden. Sofern dies auf dem Dienstweg nicht möglich ist.

Die Mitgliedsbeiträge im Verband müssen um einen Euro erhöht werden. Dieser Antrag des Vorstandes wurde mehrheitlich beschlossen. Grund dafür sind die Erhöhung der Beiträge des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer gab einige dienstliche Mitteilungen bekannt. Der Katastrophenschutz wurde in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt und wird nun mit Hochdruck auf Verwaltungsschiene auf das schlimmste vorbereitet. Die Feuerwehr ist ein großer Teil des Katastrophenschutzes. Die Kreisfeuerwehr wird eine Drohnengruppe im Landkreis einrichten. Denn: Es habe sich gezeigt wie wichtig eine Drohne bei Personensuche oder bei Lagererkundung bei Großschadenslagen ist.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell