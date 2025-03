Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Enormer Sachschaden bei Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Enormen Sachschaden richteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag drangen die Täter über eine Kellertür in die Einrichtung im Erfurter Ortsteil Bischleben-Stedten ein. Anschließend hebelten sie eine Bürotür und einen Aktenschrank mit Gewalt auf und richteten dabei einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. Da sie augenscheinlich nichts Brauchbares fanden, stahlen sie am Ende drei Brote sowie Käse- und Wurstwaren im Wert von circa zehn Euro. Polizeibeamte sicherten am Tatort zahlreiche Spuren und nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

