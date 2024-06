POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung durch Bierflaschenwurf

Elkenroth (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen, 2. Juni, in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Altbahnhofstraße zu einem Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen, ein Ehepaar von 57 und 59 Jahren, sowie ein 2-jähriges Kind in der Wohnung. Alle drei Personen wurden mit Verdacht der Rauchgasintoxikation ...

