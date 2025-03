Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Einbruch in Friseurgeschäft - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht gefasst

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, den 27. März 2025, 23:03 Uhr

Im Düsseldorfer Polizeigewahrsam endete der Abend eines mutmaßlichen Einbrechers gestern kurz vor Mitternacht. Der Mann konnte als Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Friseursalon auf der Flucht von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangte der Täter an der Straße Am Wehrhahn über den Innenhof in die Räumlichkeiten eines Frisörgeschäftes, indem er ein großes Fenster aufdrückte. Dieser Einbruch löste einen Warnton auf dem Mobiltelefon beim Eigentümer des Salons aus. Hierdurch wurde die im Friseurgeschäft installierte Videokamera aktiviert, die einen Mann zeigte, der den Kassenbereich durchwühlte und augenscheinlich Geldscheine entwendete. Der Eigentümer alarmierte daraufhin die Polizei. Anschließend fiel einem weiteren Zeugen eine verdächtige Person auf, die über ein Tor neben dem Friseursalon geklettert war und hektisch in Richtung Kölner Straße lief. Eine Streife der Polizeiinspektion Mitte nahm einen 36-jährigen Litauer in der Nähe des Tatortes vorläufig fest, der anhand der Personenbeschreibung für den Einbruch in Betracht kommt. Die Auswertung der Spuren sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

