Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerpunkteinsatz Zivilkontrollen - Zahlreiche Verstöße festgestellt - Weitere Maßnahmen angekündigt

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Schwerpunkteinsatz Zivilkontrollen - Zahlreiche Verstöße festgestellt - Weitere Maßnahmen angekündigt

Montag, 31. März 2025, 06:00 bis 22:00 Uhr

Über 250 Fahrzeuge kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei gestern während eines 16 Stunden andauernden Schwerpunkteinsatzes auf den umliegenden Autobahnen. Hierbei stellten sie zahlreiche Verstöße fest.

Ziel der verdeckt mit Zivilfahrzeugen durchgeführten Überwachungsmaßnahmen war es, regelwidriges und insbesondere rücksichtsloses Verkehrsverhalten festzustellen und konsequent zu verfolgen, bzw. zu ahnden. Insgesamt wurden 252 Fahrzeuge und 306 Personen kontrolliert. In sieben Fällen musste die Polizei Strafverfahren einleiten. 130 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden registriert und 57-mal wurden vor Ort Verwarngelder erhoben. Unrühmlicher Spitzenreiter der Verstöße bleibt die Benutzung elektronischer Geräte (vor allem Handys) während der Fahrt mit 58 Fällen, gefolgt von Gurtverstößen (26) und Abstandsverstößen (15).

Auf der A 44 bei Düsseldorf in Richtung Velbert beschleunigte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford nach der stationären Messung in einer 100-km/h-Zone wieder so, dass er kurz darauf mit vorwerfbaren 42 km/h zu schnell mittels mobilem ProViDa-Fahrzeug der Polizei festgehalten wurde.

Auf der A 57 bei Kamp-Lintfort in Richtung Niederlande war eine 37-Jährige mit ihrem VW 52 km/h schneller als erlaubt unterwegs.

Die Bilanz des Einsatzes zeigt, wie wichtig es ist, auch Zivilkontrollen durchzuführen. Nur wenn den Verkehrsteilnehmern deutlich gemacht wird, dass sie jederzeit und unangekündigt mit einer polizeilichen Überprüfung auf den Straßen rechnen müssen, wird normgerechtes Verhalten nachhaltig gefördert. Daher wird die Autobahnpolizei Düsseldorf auch in Zukunft ähnliche Aktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchführen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell